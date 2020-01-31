Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor?

31.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:37

Deve sütü son zamanlarda dünya çapında popüler olmaya başladı. Az yağlı, bol vitaminli, sindirimi de inek sütünden çok daha kolay. Yapılan bazı araştırmalar, kan şekeri seviyesini düşürebildiğini gösteriyor. Bilim insanları da deve sütünün anne sütüne yakın zenginlikte olduğunu söylüyor.



Deve sütü şimdi de tatlı yapımında oldukça revaçta olan malzemelerden biri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Al Nassma, dünyanın ilk deve sütlü çikolata fabrikası olma özelliğine sahip. Peki deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor? Diğer çikolatalardan farkı ne? Tadı neye benziyor? Euronews.com'da Görüntüle