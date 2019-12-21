Deve güreşinde korkulu anlar
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Deve güreşinde korkulu anlar

Çanakkale'de düzenlenen deve güreşleri sırasında sahadan kaçan bir deve kısa süreli paniğe sebep oldu.

21.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:39
Deve güreşinde korkulu anlar

'de düzenlenen deve güreşleri sırasında sahadan kaçan bir deve kısa süreli paniğe sebep oldu. İnsanların arasına giren deve korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.


Çanakkale'nin ilçesine bağlı beldesi geleneksel deve güreşlerine ev sahipliği yaptı. Hanım ağalığını Aydan Gömügen Tuncay'ın üstlendiği güreşlere 100'den fazla deve katıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği geleneksel güreşler renkli görüntülere sahne olurken, heyecan dolu anlar da yaşandı. Kayabeyi ve Kaptan adlı develer arasındaki güreş kıran kırana geçti. Rakibinden kaçan Kaptan, deve sahipleri ile seyircilerin bulunduğu alana koşunca kısa süreli paniğe sebebiyet verdi. Deve sahipleri Kaptan'ı güçlükle zaptedebildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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