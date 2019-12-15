Deve Güreşi Festivali'nin geliriyle okula kalorifer yapılacak

15.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:55

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 140 namlı deve ile bu yıl 3'üncü kez Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Festivalden elde edilecek gelirin, Hacıaliobası İlkokulu'na yapılması planlanan kalorifer için harcanacağı belirtildi.

Hacıaliobası Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve biletleri 15 liradan satılan Deve Güreşi Festivali'ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 140 namlı deve getirildi. Güreşleri Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı olan İncirliova Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerin ağalığını, 20 bin TL ödeyen iş insanı Cahit Şahin yaptı. Hacıaliobası Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Kıyar, bu sene 3'üncüsünü düzenledikleri güreşlerden elde edilecek geliri, hala soba ile ısıtılan Hacıaliobası İlkokulu'na kalorifer döşetmek için harcayacaklarını belirtti. Şahin, "Bunun için 30 bin TL'ye ihtiyacımız var. Hayırseverlerin de yardımıyla bu parayı toplayacağımızı düşünüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha sıcak bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak" diye konuştu.

İncirliova Belediye Başkanı Kaya da deve güreşlerinin kültür olduğunu belirterek, "Hayvanseverler gelsinler, deve güreşini izlesinler. Develere nasıl iyi bakıldığını görsünler. Deve güreşleri ile kültürümüze sahip çıkıyoruz. Deve güreşleri iptal olursa develer sucuk, köfte olur. Memlekette deve diye bir şey kalmaz" diye konuştu.Zekayi Ertaş da 'Küçük Ertaş' isimli devesiyle bu yıl ilk kez güreşlere katıldığını ve kazandığını dile getirerek, "Deve sevgisi, başka bir şey. Şu an çok heyecanlıyım" dedi.

Derece verilen develerin sahipleri, kupalarını, güreşleri düzenleyen komite yetkililerinden aldı.

Kaynak: DHA