Deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar
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Deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar

İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Haberler | Güncel

Deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar Burhaniye ilçesinde, Karınca deresi kenarındaki yürüyüş yolunda yükselen deve dikenleri güzel bir görüntü oluşturdu.

Deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Karınca deresi kenarındaki yürüyüş yolunda yükselen deve dikenleri güzel bir görüntü oluşturdu. Birçok vatandaş deve dikenleri arasında yürüyüş yapmaya başladı.

Ören Mahallesindeki yeşil alanlar vatandaşların nefes almasını kolaylaştırırken, Karınca deresi kenarındaki yürüyüş yolunda yükselen insan boyundaki deve dikenleri dikkat çekiyor. Birçok vatandaş da sabah ve akşam saatlerinde deve dikenleri arasında yürüyüş yapmaya başladı. Vatandaşlar yürüyüş yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Pandemi döneminde sporun daha önemli olduğunu anlatan Hüseyin Bilecen, "Karınca deresi evimize çok yakın. Buradaki yürüyüş yolunda deve dikenleri bir koridor oluşturdu. Güzel bir ortam. Deve dikenleri boyumuzu aştı. Deve dikenlerinin şifalı olduğu da söyleniyor. Biz burada spor yapıyoruz. Karınca deresinde kefal balıkları var" dedi.

Uğur Ateş de, "Ben İzmir'den geldim. Burada zamanımı değerlendiriyorum. Deve dikenleri güzel bir koridor oluşturdu. Burada yürüyüş yapıyoruz. Bu güzelliklerden faydalanıyoruz" dedi.

Deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar
Deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar
Deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar
Deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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