Devasa Yılbaşı Ağacı, Dakikalar İçinde Küle Döndü

Rusya'nın Yuzhno-Sakhalinsk şehrinde yapılan yılbaşı kutlamalarında 25 metrelik çam ağacı binlerce kişinin gözü önünde aniden alev alıp bir kaç dakika içinde küle döndü.

KÜLE DÖNDÜ, YARALANAN OLMADI

Lenin Meydanı'nda yaşanan olayda, insanlar korku içinde içinde koşuşturmalarına rağmen yaralanan olmadı. Olay yerine çağırılan itfaiye görevlileri gelene kadar ağaç tamamen küle döndü.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Ağaç yandığı sırada hava sıcaklığı eksi 6 dereceydi ancak plastik ağacın yanması sadece birkaç dakika sürdü. İtfaiyeciler hemen haberdar edilmesine rağmen, geldiklerinde geriye ağacın metal gövdesinden başka bir şey kalmamıştı.

Ağacın yanmasına neyin sebep olduğu ise bilinmiyor.