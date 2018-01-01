Devasa Yılbaşı Ağacı, Dakikalar İçinde Küle Döndü

Devasa Yılbaşı Ağacı, Dakikalar İçinde Küle Döndü

Rusya'daki yılbaşı kutlamaları sırasında, meydana kurulan 25 metrelik devasa çam ağacı, bir kaç dakika içinde yanarak kül oldu.

Rusya'nın Yuzhno-Sakhalinsk şehrinde yapılan yılbaşı kutlamalarında 25 metrelik çam ağacı binlerce kişinin gözü önünde aniden alev alıp bir kaç dakika içinde küle döndü.

KÜLE DÖNDÜ, YARALANAN OLMADI

Lenin Meydanı'nda yaşanan olayda, insanlar korku içinde içinde koşuşturmalarına rağmen yaralanan olmadı. Olay yerine çağırılan itfaiye görevlileri gelene kadar ağaç tamamen küle döndü.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Ağaç yandığı sırada hava sıcaklığı eksi 6 dereceydi ancak plastik ağacın yanması sadece birkaç dakika sürdü. İtfaiyeciler hemen haberdar edilmesine rağmen, geldiklerinde geriye ağacın metal gövdesinden başka bir şey kalmamıştı.

Ağacın yanmasına neyin sebep olduğu ise bilinmiyor.

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