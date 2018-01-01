Devasa Yılbaşı Ağacı, Dakikalar İçinde Küle Döndü
Rusya'daki yılbaşı kutlamaları sırasında, meydana kurulan 25 metrelik devasa çam ağacı, bir kaç dakika içinde yanarak kül oldu.
Rusya'nın Yuzhno-Sakhalinsk şehrinde yapılan yılbaşı kutlamalarında 25 metrelik çam ağacı binlerce kişinin gözü önünde aniden alev alıp bir kaç dakika içinde küle döndü.
KÜLE DÖNDÜ, YARALANAN OLMADI
Lenin Meydanı'nda yaşanan olayda, insanlar korku içinde içinde koşuşturmalarına rağmen yaralanan olmadı. Olay yerine çağırılan itfaiye görevlileri gelene kadar ağaç tamamen küle döndü.
SEBEBİ BİLİNMİYOR
Ağaç yandığı sırada hava sıcaklığı eksi 6 dereceydi ancak plastik ağacın yanması sadece birkaç dakika sürdü. İtfaiyeciler hemen haberdar edilmesine rağmen, geldiklerinde geriye ağacın metal gövdesinden başka bir şey kalmamıştı.
Ağacın yanmasına neyin sebep olduğu ise bilinmiyor.
YORUMLAR (6)
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İsinmislardirCevap Yaz Yayından Kaldır
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bilerek yakıldığını nereden biliyorsun malllllllllllllllllCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kedidir kediCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bizene arkadaşım demeden geçmiyim dedim...bizene arkadaşımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bilerek yakıldı o ağaç her yıl aynı şekilde eğlence olur Rusya da ...Cevap Yaz 4 Yayından KaldırHALİT: Sen orda miydin1 2 Yayından Kaldır