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Devasa feribot fırtınada beşik gibi sallandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da iskeleye yanaşmak isteyen araçlı feribotun fırtınada beşik gibi sallandığı anlar kameraya yansıdı.

BURSA (İHA) - Bursa'da iskeleye yanaşmak isteyen araçlı feribotun fırtınada beşik gibi sallandığı anlar kameraya yansıdı.

Yenikapı Mudanya arasında sefer yapan arabalı feribot, Mudanya ilçesindeki iskeleye yanaşacağı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Geminin iskeleye yanaşacağı sırada beşik gibi sallanması kameraya yansıdı.

(Ali Kamur/ İHA)

Devasa feribot fırtınada beşik gibi sallandı

Devasa feribot fırtınada beşik gibi sallandı

Devasa feribot fırtınada beşik gibi sallandı

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