Devasa buz kütlesinin erimesi sonucu günlük 1,5 milyar ton su okyanusa karışıyor - Haberler
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Devasa buz kütlesinin erimesi sonucu günlük 1,5 milyar ton su okyanusa karışıyor

Devasa buz kütlesinin erimesi sonucu günlük 1,5 milyar ton su okyanusa karışıyor
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Bir dönem "dünyanın en büyük buzdağı" olarak görülen "A68" adı verilen devasa buz kütlesinin erimesi sonucu her gün 1,5 milyar ton suyun okyanusa karıştığı belirtiliyor.

Bir dönem "dünyanın en büyük buzdağı" olarak görülen "A68" adı verilen devasa buz kütlesinin erimesi sonucu her gün 1,5 milyar ton suyun okyanusa karıştığı belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre, 2017'de Antarktika'dan kopan A68 buzdağı, yaklaşık 6 bin kilometrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 230 metre yüksekliğe sahipti.

A68'den eriyen su miktarı, günlük 1,5 milyar tonu aşarken; bu oran İngiltere'nin günlük su tüketiminin yaklaşık 150 katına denk geliyor.

Dev buzdağından şimdiye kadar yaklaşık 1 trilyon tonluk buzun eridiği belirtiliyor.

Nisan 2021'e kadar A68, çok sayıda küçük parçaya bölünürken bunun uzun süreli etkilerinin olabileceği kaydediliyor.

Uzmanlar, Antarktika'dan Güney Atlantik'e doğru hareket eden dev buz kütlesinin çevredeki sığlıklara oturarak milyonlarca penguen, fok ve balinanın yiyecek arama yollarını kapatabileceğine işaret ediyordu.

A68'den eriyerek okyanusa karışan suların yerel akımları değiştirerek okyanus zeminin yapısını değiştireceği ve yeni biyolojik değişimlere de kapı aralayacağı ifade ediliyor.

Araştırmacılar, şimdiye kadar yaklaşık 1 trilyon tonluk buzun eridiği A68'in erimesinin çevreye olası etkilerine dair araştırmasını sürdürüyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

Antarktika, England, su, Güncel, Haber

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