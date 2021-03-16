Devasa bir kara deliğin saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla uzayda yol aldığı keşfedildi
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Devasa bir kara deliğin saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla uzayda yol aldığı keşfedildi

16.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:40
Devasa bir kara deliğin saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla uzayda yol aldığı keşfedildi

Dünya'dan 230 milyon ışık yılı uzakta devasa bir kara deliğin saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla galakside yol aldığı ortaya çıktı.

Dünya'dan 230 milyon ışık yılı uzakta devasa bir kara deliğin saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla galakside yol aldığı ortaya çıktı.

Sonuçları "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden araştırmacıların çalışmasında, süper kütleli kara deliklerin evrendeki hareketleri incelendi.

Çalışma kapsamında 10 uzak galakside araştırma yapan bilim insanları, galaksilerden birindeki kara deliğin hareket ettiğini belirledi.

Dünya'dan 230 milyon ışık yılı uzakta bulunan "JO437+2456" adlı galaksinin merkezinde, kütlesi güneşin 3 milyon katından büyük olan devasa bir kara deliğin saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla hareket ettiğini tespit eden bilim insanları, bu hareketin nedenine ilişkin teoriler ortaya koydu.

Bilim insanları, hareketin, bir süper kütleli kara delikten iki süper kütleli kara deliğin doğmuş olmasından ya da iki kara deliğin birleşerek yeni bir kara delik oluşturmasından kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.

Öte yandan bilim insanları, kara deliğin, gezegen ya da gök cismi etrafında dönmeyen ancak kütlelerinin eşit ya da birbirine yakın olması nedeniyle birbiri etrafında dönmesi durumu olarak tanımlanan "ikili sistem"e sahip olma ihtimali üzerinde de duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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