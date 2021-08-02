Devam eden yangınlarda son durum nedir? Hangi şehirlerde yangın var? Manavgat, Bodrum, Gündoğmuş, Marmaris ve Adana'da son durum nedir?

Türkiye'nin kötü haberler gelmeye devam ediyor. Güneyde ve batıda devam eden yangınlar gündemi oluşturmaya devam ediyor. Yangınların devam ettiği Manavgat, Bodrum, Gündoğmuş, Marmaris, Adana'da son durum vatandaşlar tarafından devam etmekte. Peki, yangınların yaşandığı yerlerdeki son durum nedir? İşte orman yangınının devam ettiği yerler!

Türkiye'nin 30 farklı ilinde çıkan peş peşe yangınların ardından güneyden ve batıda çıkan yangılar vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Çıkan yangınlar sonrası cehenneme dönen Türkiye'de itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangınları söndürmek için mücadelesine devam ederken, Türkiye'nin ciğeri olarak nitelendirilen ormanların büyük bir kısmı zarar gördü. İşte Türkiye'nin gündemindeki yangınlar ile ilgili son gelişmeler...

DEVAM EDEN YANGINLARDA SON DURUM NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan, son altı günde 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığını, altı ilde ise 13 yangının sürdüğünü ifade etti.

Buna göre; Adana'nın Karaisalı ilçesinde 23 yangından 1'i, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinde 18 yangından 3'ü, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde 12 yangından 6'sı, İzmir'in Buca ilçesinde 11 yangından 1'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Güney ilçesinde 2 yangından 1'i devam ediyor.

16 UÇAK 51 HELİKOPTER 9 İHA İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Bakan paylaşımında, "#OrmanınKahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor." dedi.

SEYDİKEMER'DEN SEVİNDİRİCİ HABER!

Bakan Pekdemirli'nin yaptığı son paylaşımdaMuğla Seydikemer'deki yangınların kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

GÜNDOĞMUŞ İLÇESİ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI!



Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesi ile ilgili sevindirici haber geldi. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uçak ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Göndoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, 'Bakanlarımız, valimiz ve vekillerimizin de destekleriyle 9 helikopter ve bir uçakla müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Dezenformasyon oluşturmaya çalışan birtakım kişi ya da gruplar, gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaparak insanları korku ve paniğe sevk etmek istese de devletimiz tüm unsurlarıyla müdahale ederek yangını çok kısa sürede kontrol altına almayı başardı' dedi.

ANTALYA DEMRE YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Antalya'nın Demre ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

ADANA'DAKİ YANGINLARDA SON DURUM NEDİR?

Adana'nınKozan ilçesi Kızlersekisi köyünde 28 Temmuz'da başlayan yangın Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 gündür devam ediyor. yangın Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 gündür devam ediyor.

MANAVGAT'TAKİ YANGINDA SON DURUM NEDİR?



Antalya'nın Manavagat ilçesinde Yeniköy'de 28 Temmuz'da başlayan Orman yangını Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 gündür devam ediyor.

AKSEKİ YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni ve Hocaköy köylerinde 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangını 4 gündür devam ediyor.

ORTAKONUŞ'TAKİ YANGINDA SON DURUM NEDİR?



Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş ilçesinde 29 Temmuz'dan beri başlayan orman yangını Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 4. günün sonunda kontrol altına alındı.

MARMARİS'TEKİ YANGINDA SON DURUM NEDİR?



Yangın felaketinin başından beri devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde söndürme çalışmaları sürüyor. Dört gün önce Armutalanı köyünde çıkan yangın Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre devam ediyor.