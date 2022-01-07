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DEVA Partisinde yerel gazeteciye saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DEVA Partisinde yerel gazeteciye saldırı DEVA Partisi Sincan ilçe teşkilatı yönetimde FETÖ bağlantılı kişilerin olduğu ve istifalar yaşandığı iddiasını araştıran yerel gazeteciye bir parti yöneticisi saldırdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - DEVA Partisinde yerel gazeteciye saldırı

ANKARA - DEVA Partisi Sincan ilçe teşkilatı yönetimde FETÖ bağlantılı kişilerin olduğu ve istifalar yaşandığı iddiasını araştıran yerel gazeteciye bir parti yöneticisi saldırdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, DEVA Partisi Sincan İlçe teşkilatında FETÖ bağlantılı kişilerin olduğu ve partide istifalar yaşandığı yönündeki iddiaları araştıran yerel gazeteci Gökşen Efe, parti yönetimi ile görüşmek istedi. Bu sırada T.K. ismindeki bir parti yöneticisi gazeteciye saldırdı. Yaşanan gerginlik diğer partililerin araya girmesi ile sona erdi. Yaşanan gerginliğin ardından DEVA Partisi İlçe Başkanı Halil Aslan, gazetecilerden yaşanan gerginlikten dolayı özür dileyerek iddialarla ilgili açıklama yaptı.

DEVA Partisinde yerel gazeteciye saldırı

DEVA Partisinde yerel gazeteciye saldırı

DEVA Partisinde yerel gazeteciye saldırı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri

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