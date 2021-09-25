DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi

DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi.

DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi.

DEVA Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun, bir düğün salonunda gerçekleştirilen Yüreğir İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tek listeyle gidilen kongrede, DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi.

Milli, il yönetimi ve kurul üyelerine teşekkür ederek, ortak iradeye layık olmak için çok çalışacağını belirtti.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu,...

 Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın

Manisa'da aşı olana çekilişle gram altın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Amelia Hamlin Tarkan Derya Uluğ Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:31:14. #1.12#