DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi
DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi.
DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi.
DEVA Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun, bir düğün salonunda gerçekleştirilen Yüreğir İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tek listeyle gidilen kongrede, DEVA Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına Hamza Milli seçildi.
Milli, il yönetimi ve kurul üyelerine teşekkür ederek, ortak iradeye layık olmak için çok çalışacağını belirtti.
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