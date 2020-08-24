DEVA Partisi Siirt teşkilatı kuruldu
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DEVA Partisi Siirt teşkilatı kuruldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Siirt teşkilatı kuruldu.

DEVA Partisi Siirt teşkilatı kuruldu
24.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:42

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Siirt teşkilatı kuruldu.

DEVA Partisi Siirt İl Başkanı Umut Dayanan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, teşkilat kurma çalışmalarında sona gelindiğini aktardı.

Baykan ve Tillo dışında tüm ilçelerde örgütlendiklerini, bu 2 ilçede de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dayanan, güçlü iletişime, ortak akla ve katılımcılığa önem verdiklerini, gelinen son noktada iyi bir teşkilat yapısı gerçekleştirildiğini söyledi.

DEVA'nın hiçbir partinin devamı olmadığını dile getiren Dayanan, "Yeni bir kimlik inşa ediyoruz. Türkiye'nin en acil ihtiyaçlarını karşılayacak, en ciddi sorunlarını çözecek perspektifin ancak, birleştirici ve bütünleştirici bir siyasi hareketle mümkün olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Toplantı sonunda merkez ilçe, Kurtalan, Pervari, Şirvan ve Eruh ilçe başkanları tanıtıldı.

Kaynak: AA

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