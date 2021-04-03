DEVA Partisi'nin Bulanık İlçe Kongresi yapıldı
Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
DEVA Partisi Bulanık İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi yapıldı.
DEVA Partisi Bulanık İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi yapıldı.
İlçedeki bir otelde gerçekleşen kongrede, kurucu ilçe başkanı Cengiz Kandemir tek liste ile yeniden başkan seçildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen kongre, divan kurulu üyelerinin seçiminin ardından seçimler gerçekleşti.
Partinin genel başkanı Ali Babacan'ın mesajının okunduğu kongrede, DEVA Partisi Bulanık İlçe Başkanı Cengiz Kandemir ve Muş İl Başkanı Elif Çelik konuşma yaptı.
Kongreye çok sayıda partili katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç