DEVA Partisi'nin Bulanık İlçe Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi'nin Bulanık İlçe Kongresi yapıldı

Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
DEVA Partisi'nin Bulanık İlçe Kongresi yapıldı

DEVA Partisi Bulanık İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Canlı yayını izleyenler 'Bu nasıl kısıtlama?' sorusunu sormadan edemedi
Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi
58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?
58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?

DEVA Partisi Bulanık İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi yapıldı.

İlçedeki bir otelde gerçekleşen kongrede, kurucu ilçe başkanı Cengiz Kandemir tek liste ile yeniden başkan seçildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen kongre, divan kurulu üyelerinin seçiminin ardından seçimler gerçekleşti.

Partinin genel başkanı Ali Babacan'ın mesajının okunduğu kongrede, DEVA Partisi Bulanık İlçe Başkanı Cengiz Kandemir ve Muş İl Başkanı Elif Çelik konuşma yaptı.

Kongreye çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel İhsan Yavuz Ali İhsan Su Binali Yıldırım
Magazin Hadise Dilan Çıtak Bahar Candan Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DEVA Partisi'nin Bulanık İlçe Kongresi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:32:58. #1.14#
title