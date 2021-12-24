DEVA Partisi Niksar İlçe Başkanlığına Balcı getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVA Partisi Niksar İlçe Başkanlığına Balcı getirildi

DEVA Partisi Niksar İlçe Başkanlığına Balcı getirildi
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Niksar İlçe Başkanlığına Mehmet Balcı getirildi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Niksar İlçe Başkanlığına Mehmet Balcı getirildi.

Ankara'da partinin genel merkezine giden Balcı'ya Niksar İlçe Başkanlığı görevi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından verildi. Yetki belgesini alan Balcı, Niksar İlçe Başkanı oldu.

Balcı, Niksar özelinde Tokat ve ülkeye hizmet etmek için görevi kabul ettiğini söyledi.

Ekonomi alanında yıllarca ülkesine etmiş Ali Babacan ile aynı davayı yürütmek için bu yola çıktığını dile getiren Balcı, Türkiye'ye deva olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Balcı, partisinin Niksar'a, Tokat'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da okullara kar tatili

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title