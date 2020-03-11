DEVA Partisi'ni yorumladılar: Babacan 'kutuplaşma ve popülizm yok; şeffaflık var' dedi AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) benimsediği ilkeleri, getireceği yenilikleri ve vaatlerini içeren programını açıkladı.