DEVA Partisi Nevşehir İl ve Merkez İlçe yönetimi görevden alındı
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DEVA Partisi Nevşehir İl ve Merkez İlçe yönetimi görevden alındı

DEVA Partisi Nevşehir İl ve Merkez İlçe yönetimi görevden alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl ve Merkez İlçe yönetimleri görevden alındı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl ve Merkez İlçe yönetimleri görevden alındı.

DEVA Parti Genel Merkezi tarafından Nevşehir Kurucu İl Başkanı Alper Atabay, Merkez İlçe Başkanı Muammer Çimen ve yönetimleri görevden alındı. DEVA Parti Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Nevşehir kurucu il başkanı Sayın Alper Atabay'ın ve il yönetim kurulu üyelerinin, Merkez ilçe başkanı Sayın Muammer Çimen'in ve ilçe yönetiminin görevleri sona erdirilmiştir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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