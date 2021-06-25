Deva Partisi'nden Kaymakam Gürses'e Ziyaret
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Deva Partisi'nden Kaymakam Gürses'e Ziyaret

Deva Partisi'nden Kaymakam Gürses'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

DEVA PARTİSİ'NDEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETDEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selma Aliye KAVAF, Genel Merkez Bölge Koordinatörü Sayın Essum ASLAN, İl Başkanı Sayın Birhan YALÇIN, İlçe Başkanı Sayın Cevdet YEŞİL ve teşkilat üyeleri, Kaymakam GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler.

DEVA PARTİSİ'NDEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETDEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selma Aliye KAVAF, Genel Merkez Bölge Koordinatörü Sayın Essum ASLAN, İl Başkanı Sayın Birhan YALÇIN, İlçe Başkanı Sayın Cevdet YEŞİL ve teşkilat üyeleri, Kaymakam GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette misafirleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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