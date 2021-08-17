DEVA Partisi'nde istifa
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DEVA Partisi'nde istifa

DEVA Partisi'nde istifa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu'da DEVA Partisi Altınordu İlçe Başkanı görevinden istifa etti.

Ordu'da DEVA Partisi Altınordu İlçe Başkanı görevinden istifa etti.

DEVA Partisi'nde Altınordu İlçe Başkanı Yavuz Savaşkan istifa etti. Yavuz Savaşkan, istifa dilekçesinde "Demokrasi ve Atılım Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı görevinden, Ordu ilinde partimiz adına istikrarlaşmanın olmadığı ve her geçen gün olumsuzluklar neticesinde partimizin kan kaybettiği, şahsım ve yönetim olarak sorunları çözme noktasında çok uğraş ve çaba harcamamıza rağmen olumlu bir netice alamadık. Buna istinaden partimize faydalı olamayacağımdan dolayı gönül verdiğim partimden istifa ediyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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