DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Avukat Elif Çelik Yolcu, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi. 10 Temmuz 2020'de DEVA Partisi Muş Kurucu Başkanı olarak görev aldığını kaydeden Yolcu, güzel umutlarla girip, maddi ve manevi büyük emek harcadığı partisinden hem kalben, hem de fiilen ayrıldığını söyledi. Yolcu, "Partimiz kadın hakları dedi ve ilk defa biz bir kadın başkanı atadık Muş'a diyerek, üzerimden prim yapıldı ve bunun reklamı yapıldı. Ama ne yazık ki, bir kadının varlığını tahammül edemediler. Bunu her platformda söyleyebilirim, söylemekten de vazgeçmem" dedi.

İstifa kararı sonrası ülkenin dört bir yanından destek mesajı aldığını kaydeden Yolcu, "Halktan kopuk ve siyaseti sadece bir rant aracı olarak gören eski vesayetçi siyasi anlayışla önceliklerimizin, değerlerimizin uyuşması asla beklenemez. Tüm baskı ve müdahalelere rağmen hakkıyla yerine getirdiğim bu görevde ilk günden itibaren kız kardeşlerinden desteğini esirgemeyen Muşlu hemşerilerime benimle birlikte bugün itibariyle partiden ayrılan 300 arkadaşıma da vefa duyguları için minnet duyuyorum" diye konuştu.