DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu: "Kişiye ya da kuruma özel kanun yapılmaz" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kişiye ya da kuruma özel kanun yapılamayacağını belirterek, "Siyasi irade Şehir Üniversitesinin faaliyet iznini iptal edeceğini çok önceden ortaya koymuş, siyasi hesaplaşmasına hukuku araçsallaştırarak, kanun...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kişiye ya da kuruma özel kanun yapılamayacağını belirterek, "Siyasi irade Şehir Üniversitesinin faaliyet iznini iptal edeceğini çok önceden ortaya koymuş, siyasi hesaplaşmasına hukuku araçsallaştırarak, kanun olarak Meclis'e sunmuştur." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda bugün Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini anımsattı.

Teklifin birkaç öncelikli amacının bulunduğunu öne süren Mustafa Yeneroğlu, "Birincisi, tüm öğretim görevlilerini otoriteye tabi hale getirmek ve disipline olmayanları da anayasa kurallarına aykırı bir biçimde cezalandırabilmektir. İkincisi ise özerk olan vakıf üniversitelerinin alanlarını daha da sınırlandırarak, gerekli görüldüğü an faaliyetlerine son verdirip, bütün mal varlıklarına el koymaktır." dedi.

Yeneroğlu, öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğuna ilişkin yapılmak istenen değişikliklerin de teklifteki en sorunlu alanlardan birisi olduğunu savundu.

Teklifte vakıf üniversitelerine yönelik maddeyi anımsatan Mustafa Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu düzenleme ile nokta atışı yapılarak vakıf üniversitesinin nasıl kapatılacağı, kurucu vakfa ne olacağı, sahip oldukları mülklere nasıl sahip çıkılacağı yani nasıl el konulacağı ayrıntılı olarak kanun metninde düzenlenmiştir. Kişiye ya da kuruma özel kanun yapılamaz. Maalesef siyasi irade Şehir Üniversitesinin faaliyet iznini iptal edeceğini çok önceden açıkça konuşma ve eylemleriyle ortaya koymuş, siyasi hesaplaşmasına hukuku araçsallaştırarak, kanun olarak Meclis'e sunmuştur. Açılan bu yol, Şehir Üniversitesi şahsında tüm vakıf üniversitelerini ciddi manada tehlikeye atmaktadır. Keyfi bir uygulamaya yasal meşruiyet zemini hazırlamaktadır."

Kaynak: AA