DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, infaz düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması
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Mustafa Yeneroğlu, Politika

DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, infaz düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, infaz düzelenlemesinin, adalet sistemine güvenin yeniden inşasını sağlayacak, toplum vicdanını da zedelemeyecek şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

03.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:30
DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, infaz düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, infaz düzelenlemesinin, adalet sistemine güvenin yeniden inşasını sağlayacak, toplum vicdanını da zedelemeyecek şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, infaz düzenlemesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de mevcut yargı ve ceza adalet sisteminde ciddi sorunlar bulunduğunu savunan Yeneroğlu, "Partim ve şahsım adına, bu yargı paketi ile kısa vadeli çözüm önerileri bulmak yerine, ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli modern bir ceza adaleti ve adil bir yargı sistemi hazırlamak için bugün karşınızda olmayı isterdim." diye konuştu.

Yeneroğlu, yeni infaz düzenlemesiyle cezaevinde yakınları bulunan yüz binlerce vatandaşın da beklenti içinde olduğunu, bu infaz indirimlerinde toplumun vicdanını zedelemeyecek ve ceza adaletini engellemeyecek düzenlemelerin Genel Kurul'da kabul edilmesini umduğunu kaydetti.

Cinayet, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, işkence, mükerrer suçlar, kamu düzenine karşı suçlar ile polise, askere silah sıkanların, 15 Temmuz darbe girişimine katılanların infaz indiriminden yararlandırılmaması gerektiğini belirten Yeneroğlu, sadece düşüncesini açıklamış, tweet atmış, haber yapmış kişilerin cezaevinde kalmasının da hukuk devleti için kabul edilemez olduğunu savundu.

Yeneroğlu, düzenlemede tutukluların durumunun da gözardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, paketin olumlu yanları bulunduğunu ifade etti.

AİHM kararları dikkate alınarak, terör kavramının içi boşaltışmış, keyfi uygulamasına son verilmesini, terörle ilintili suçlar yakıştırılan gazeteciler ve düşüncelerinden dolayı suçlanan aydınlara karşı hukuksuz uygulamlara son verilmesini isteyen Yeneroğlu, düşünce suçlularının ve gazetecilerin yargı paketinden yararlandırılmaları gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, yargıya güvenin ciddi manada zedelenmiş olduğunu da savunarak, "Yargı paketi ile özellikle son yıllardaki adaletsiz yargılamalardan dolayı, toplumun geniş kesimine yayılan adalet sistemine güvenin yeniden inşası gerekirken, diğer taraftan toplumun vicdanını zedeleyecek belirli suçların yargı paketi dışında tutulması dengesinin sağlanması gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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