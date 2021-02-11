DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştirdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Çin yönetiminin, tüm inanç gruplarına özellikle Müslümanlara ve Uygur Türklerine karşı sistematik asimilasyon politikalarını dehşet içinde izliyoruz.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Çin yönetiminin, tüm inanç gruplarına özellikle Müslümanlara ve Uygur Türklerine karşı sistematik asimilasyon politikalarını dehşet içinde izliyoruz." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Çin yönetiminin Kırgız, Kazak ve Uygur Türkleri gibi Müslüman azınlıklarına yönelik politikalarını eleştirdi.

Mustafa Yeneroğlu, Çin yönetiminin tüm inanç gruplarına özellikle Müslümanlara ve Uygur Türklerine karşı uyguladığı sistematik asimilasyon politikalarını dehşet içinde izlediklerini kaydetti.

Çin Komünist Partisi yetkililerin Uygurları "habis tümörler" şeklinde gördüğünü dile getiren Yeneroğlu, "Çin'in Uygur Türklerini zorla asimile ederek en nihayetinde kültürlerini ve varlıklarını silerek ortadan kaldırma çabasında olduğu açıktır. Uygur Türk kadınlarına yapılan zorunlu kürtaj ve kısırlaştırmalar, çocukların ailelerinin ellerinden zorla alınması, zorunlu olarak kitlesel beyin yıkama kamplarına alınarak zihinsel işlemeye tabi tutulması, yaygın işkence ve kaybetme vakaları Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı insanlığa karşı suçları göstermektedir." diye konuştu.

Uygur Türklerinin Ankara'daki eylemlerine değinen Yeneroğlu, hükümetin politikalarını eleştirdi. Yeneroğlu, "Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde seslerini duyurmak isteyen Uygur Türkleri, hükümetin talimatı üzerine polis müdahalesiyle dağıtılmıştır. Hatta evlerinde kordon altına alınmış ve hareket etmeleri engellenmiştir. Ankara'da ikamet eden Uygur Türklerine gayri resmi kanallarla Ankara'yı terk etmeleri yönünde baskılar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta