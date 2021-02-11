DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştirdi

11.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:45
DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştirdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Çin yönetiminin, tüm inanç gruplarına özellikle Müslümanlara ve Uygur Türklerine karşı sistematik asimilasyon politikalarını dehşet içinde izliyoruz.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Çin yönetiminin, tüm inanç gruplarına özellikle Müslümanlara ve Uygur Türklerine karşı sistematik asimilasyon politikalarını dehşet içinde izliyoruz." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Çin yönetiminin Kırgız, Kazak ve Uygur Türkleri gibi Müslüman azınlıklarına yönelik politikalarını eleştirdi.

Mustafa Yeneroğlu, Çin yönetiminin tüm inanç gruplarına özellikle Müslümanlara ve Uygur Türklerine karşı uyguladığı sistematik asimilasyon politikalarını dehşet içinde izlediklerini kaydetti.

Çin Komünist Partisi yetkililerin Uygurları "habis tümörler" şeklinde gördüğünü dile getiren Yeneroğlu, "Çin'in Uygur Türklerini zorla asimile ederek en nihayetinde kültürlerini ve varlıklarını silerek ortadan kaldırma çabasında olduğu açıktır. Uygur Türk kadınlarına yapılan zorunlu kürtaj ve kısırlaştırmalar, çocukların ailelerinin ellerinden zorla alınması, zorunlu olarak kitlesel beyin yıkama kamplarına alınarak zihinsel işlemeye tabi tutulması, yaygın işkence ve kaybetme vakaları Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı insanlığa karşı suçları göstermektedir." diye konuştu.

Uygur Türklerinin Ankara'daki eylemlerine değinen Yeneroğlu, hükümetin politikalarını eleştirdi. Yeneroğlu, "Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde seslerini duyurmak isteyen Uygur Türkleri, hükümetin talimatı üzerine polis müdahalesiyle dağıtılmıştır. Hatta evlerinde kordon altına alınmış ve hareket etmeleri engellenmiştir. Ankara'da ikamet eden Uygur Türklerine gayri resmi kanallarla Ankara'yı terk etmeleri yönünde baskılar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştirdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:48:37. #1.14#
title