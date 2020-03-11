DEVA Partisi kuruluş töreni
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Ali Babacan, Ekonomi, Politika

DEVA Partisi kuruluş töreni

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ekonomi alanındaki en önemli önceliğimiz, başta gençler ve kadınlarda olmak üzere işsizlik sorunuyla mücadele etmektir.

11.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:30
DEVA Partisi kuruluş töreni

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ekonomi alanındaki en önemli önceliğimiz, başta gençler ve kadınlarda olmak üzere işsizlik sorunuyla mücadele etmektir." dedi.

Babacan, Bilkent Otel'de düzenlenen törende, partisinin programını açıkladı.

Partinin tüzük ve programını geniş bir katılımla istişareyle ve ortak akılla hazırladıklarını belirten Babacan, bu süreçte toplumun her kesimini dinlediklerini, sorunları ve çözüm önerilerini hep birlikte masaya yatırdıklarını, halkın görüş ve tavsiyeleri ile politikalarını zenginleştirdiklerini ifade etti.

Partinin her kademedeki organlarının seçimlerinde delegelerin daha fazla söz sahibi olmasına önem verdiklerini vurgulayan Babacan, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede organ seçimlerinde adayların en az yarısının delegelerin önerdikleri adaylardan oluşan çarşaf listeden seçilmesini öngördük. Partimizdeki değişim ve dinamizmi kurumsallaştırmak için Genel Başkanlık görevini on yıl ile sınırladık. Milletvekili adaylarının belirlenmesinde üyelerimize daha fazla rol veriyoruz. Milletvekili adaylarının en az yüzde ellisinin tespit ve sıralama işlemi için önseçim veya aday yoklaması yapılmasını öngörüyoruz."

Babacan, partinin her kademesinde kadın, genç ve engelli üyelere daha fazla yer vereceklerini belirterek, genel merkez ile il ve ilçe yönetim kurulu, il ve ilçe kongresi ile büyük kongre delegeleri, milletvekili, il genel ve belediye meclisi adaylıklarında yüzde 35 kadın, yüzde 20 gençlik, yüzde 1 engelli kotası uygulayacaklarını bildirdi.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, partinin tüm mali tablo ve raporlarını resmi internet sitelerinde yayımlayacaklarını ifade eden Babacan, partinin bütün işleyiş ve faaliyetleri, amaç ve ilkelerini parti içi demokrasi ve etik değerler bakımından izlemek ve değerlendirmek üzere bağımsız üyelerden oluşan "İlkeler ve Değerler Kurulu" oluşturduklarını söyledi.

"Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme"

Konuşmasında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullara değinerek demokrasi, hukuk ve bağımsız yargı vurgusu yapan Babacan, hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş, etkin iletişim yetkinliğine sahip, geri bildirime açık, ulaşılabilir, etkili ve verimli bir kamu yönetimi hedeflediklerini vurguladı.

Babacan, partinin bazı hedeflerini "Büyümenin verimlilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını bir arada ele alan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, üretken sektörlerde üretim ve ihracat artışına öncelik verilmesi ve yoksulluğun azaltılması olarak sıraladı.

"Ekonomi alanındaki en önemli önceliğimiz, başta gençler ve kadınlarda olmak üzere işsizlik sorunuyla mücadele etmektir" ifadesini kullanan Babacan, politika ve uygulamalarda sosyal refah ve adaleti, insani çalışma koşullarını ve doğa ile çevrenin korunmasını en üst düzeyde dikkate alacaklarını kaydetti.

- "YÖK'ü kaldıracağız"

Eğitimin öncelikle ele alacakları alan olacağını ifade eden Babacan, ders konularının yanı sıra öğrencilerin bireysel kabiliyetlerini ve ilgi alanlarını geliştirebilecekleri müfredat hazırlayacaklarını belirtti.

Babacan, okul öncesi eğitimi kademeli olarak 3 yaşına indirecek ve ücretsiz hale getireceklerini kaydetti.

Üniversiteye yerleştirmede yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacaklarının altını çizen Babacan, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) misyonunu tamamlamış bir kurum olarak yüksek öğretimin gelişmesinin önünde bir engel haline gelmiştir. Yükseköğretim Kurulu'nu kaldıracağız." dedi.

Kültür kartı

Kadına yönelik sadece fiziki değil, ekonomik, psikolojik ve sosyal her türlü şiddete karşı olduklarını vurgulayan Babacan, "Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine yönelik yasayla belirlenmiş yaptırımların etkin şekilde uygulanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Gençlere, kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar ücretsiz yararlanmasını sağlamak için kültür kartı vereceklerini ifade eden Babacan, her din, mezhep ve inanıştan vatandaşların, inançları gereği sürdürmek istedikleri kültürlerini yaşamaları için ihtiyaç duydukları imkanları temin edeceklerini kaydetti.

İmar planlarına aykırı yapılaşmaya ve kentleşmeye kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizen Babacan, İstanbul'un olası depreme hazırlanması konusunu öncelikli olarak ele alacaklarını ifade etti.

Terörle mücadele

Terörizm ve organize suçların toplumsal dokuyu zedelediğine, huzuru bozduğuna ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğine işaret eden Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleri bir yandan ülkemizin güvenliğini, anayasal düzenini ve bütünlüğünü tehdit ederken, diğer yandan da daha güçlü bir geleceğin kurulmasına engel olan yapılanmalardır. Bu ve benzeri örgütlerle hiçbir taviz vermeden son derece kararlı ve azimli olarak mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin hukuk içerisinde, rasyonel bir yöntemle toplumsal dinamikleri dikkate alarak, teröristlerle mücadelenin yanı sıra terörün kaynaklarını kurutmayı da esas alan bir anlayışla ilgili tüm kurumlar ve uluslararası taraflarla işbirliği içinde yürüteceğiz. Çete, mafya ve benzeri organize suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele edecek, bu yapıların devlete sızmalarını önleyecek ve devletten güç aldığı algısını oluşturacak her türlü söylem ve faaliyetlere ağır yaptırımlar getireceğiz."

Kaynak: AA

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Manşet

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