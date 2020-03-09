Deva Partisi kurucuları kimler? Deva Partisi nedir? Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi'nin kurucu ekibinde kimler var?
Eski ekonomi bakanlarımızdan Ali Babacan tarafından kurulacak partinin gerek isim ve gerek kurucu ekibi merakla bekleniyordu. Ali Babacan partinin adının Deva olduğunu açıkladı. Deva Partisi kurucuları kimler?
Ali Babacan tarafından kurulan yeni partinin isminin Deva Partisi olarak belirlendiği açıklandı. Deva Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Deva Partisi kurucu listesi nedir, Deva Partisi kurucuları kimler? Bütün bu soruların yanıtı haberimizde.
DEVA PARTİSİ NEDİR?
Eski Ekonomi bakanlarımızdan olan Ali Babacan'ın uzun zamandır yeni bir parti kuruluşu için hazırlık yaptığı biliniyordu. Ali Babacan tarafından kurulan partinin adının "Deva Partisi" olduğu açıklandı ve Deva partisinin kuruluş dilekçesi içişleri bakanlığına teslim edildi.
DEVA PARTİSİ KURUCULARI KİMLERDİR?
Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi'nin kurucu listesi birçok nitelikli sektör mensubundan oluşuyor. Asker, Akademisyen, eski banak ve milletvekili çok sayıdı kişi kurucular arasında. Listede başta Emekli General Mehmet Şanver , Balıkesir Eski Belediye Başkanı ve AK Parti milletvekili Ahmet Edip Uğur ve Sadullah Ergin gibi birçok tanınmış isim var.
İşte Deva Partisi kurucu listesi:
Ahmet Edip Uğur
Ahmet Faruk Ünsal
Ahmet Ergin
Ahmet Burçin Yereli
Ali İhsan Merdanoğlu
Ali Rıza Babaoğlan
Ali Ufuk Yaşar
Altuğ Ankaralı
Arzu Kılıçlar
Ayşe Ezgi Yıldırım
Bahar Ekşi
Baran Deniz Bağatur
Bekir Sıtkı Aslan
Bilgehan Çetiner
Birol Aydemir
Burak Dalgın
Burcu Yağan
Bünyamin Ünlü
Canberk Demirci
Cavit Dağdaş
Cem Avşar
Cennet Uslu
Deniz Karakullukçu
Doğa Şanlıoğlu
Elif Esen
Essum Aslan
Evrim Rızvanoğlu
Fahriye Oya Kuyumcu
Fazıl Hüsnü Erdem
Ferayi Ökmen
Furkan Aydoğan
Gül Didem Pekuz
Gülay Göktürk
Gülçin Avşar
Haldun Hakcı
Hasan Canpolat
Hasan Karal
Hatice Dudu Özkal
Hatice Selvi Demirel
Hüseyin Nalbantoğlu
İdris Şahin
İhsan Günaydın
İlker Çelik
Kadircan Köşdere
İbrahim Alper Akalaın
İbrahim Dönertaş
İbrahim Gezer
İbrahim Halil Çanakçı
Kadriye Esra Aygün
Kemal Can Gür
Kerem Altun
Kerem Yavaşça
Mahmut Sami Topbaş
Medeni Yılmaz
Mehmet Avcı
Mehmet Emin Ekemen
Mehmet Şanver
Meltem Gürler
Merve Mollamehmetoğlu Keleş
Metin Gürcan
Ali Babacan
Abdurrahim Aksoy
Abdurrahman Bilgiç
Abdurrahman Müfit Yetkin
Mustafa Nuri Akbulut
Mustafa Satıcı
Mustafa Uçak
Mustafa Yeneroğlu
Münevver Helün Fırat
Nazlı Seda Vural
Nevim Bilici
Nihat Ergün
Oğuzhan Aygören
Ömer Rıfat Gencal
Ramiz Ongun
Rojhat Ölmez
Sadullah Ergin
Sanem Oktar Öğüt
Sedat Kadıoğlu
Selma Aliye Kavaf
Seyit Halil Özsoy
Tuğba Tapsız
Tunahan Elmas
Yasemin Bilgel
Zehra Zeynep Dereli
Zeynep Tatar