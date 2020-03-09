Deva Partisi kurucuları kimler? Deva Partisi nedir? Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi'nin kurucu ekibinde kimler var? Eski ekonomi bakanlarımızdan Ali Babacan tarafından kurulacak partinin gerek isim ve gerek kurucu ekibi merakla bekleniyordu. Ali Babacan partinin adının Deva olduğunu açıkladı. Deva Partisi kurucuları kimler?

Ali Babacan tarafından kurulan yeni partinin isminin Deva Partisi olarak belirlendiği açıklandı. Deva Partisi kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Deva Partisi kurucu listesi nedir, Deva Partisi kurucuları kimler? Bütün bu soruların yanıtı haberimizde.

DEVA PARTİSİ NEDİR?

Eski Ekonomi bakanlarımızdan olan Ali Babacan'ın uzun zamandır yeni bir parti kuruluşu için hazırlık yaptığı biliniyordu. Ali Babacan tarafından kurulan partinin adının "Deva Partisi" olduğu açıklandı ve Deva partisinin kuruluş dilekçesi içişleri bakanlığına teslim edildi.

DEVA PARTİSİ KURUCULARI KİMLERDİR?

Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi'nin kurucu listesi birçok nitelikli sektör mensubundan oluşuyor. Asker, Akademisyen, eski banak ve milletvekili çok sayıdı kişi kurucular arasında. Listede başta Emekli General Mehmet Şanver , Balıkesir Eski Belediye Başkanı ve AK Parti milletvekili Ahmet Edip Uğur ve Sadullah Ergin gibi birçok tanınmış isim var.

İşte Deva Partisi kurucu listesi:

Ahmet Edip Uğur

Ahmet Faruk Ünsal

Ahmet Ergin

Ahmet Burçin Yereli

Ali İhsan Merdanoğlu

Ali Rıza Babaoğlan

Ali Ufuk Yaşar

Altuğ Ankaralı

Arzu Kılıçlar

Ayşe Ezgi Yıldırım

Bahar Ekşi

Baran Deniz Bağatur

Bekir Sıtkı Aslan

Bilgehan Çetiner

Birol Aydemir

Burak Dalgın

Burcu Yağan

Bünyamin Ünlü

Canberk Demirci

Cavit Dağdaş

Cem Avşar

Cennet Uslu

Deniz Karakullukçu

Doğa Şanlıoğlu

Elif Esen

Essum Aslan

Evrim Rızvanoğlu

Fahriye Oya Kuyumcu

Fazıl Hüsnü Erdem

Ferayi Ökmen

Furkan Aydoğan

Gül Didem Pekuz

Gülay Göktürk

Gülçin Avşar

Haldun Hakcı

Hasan Canpolat

Hasan Karal

Hatice Dudu Özkal

Hatice Selvi Demirel

Hüseyin Nalbantoğlu

İdris Şahin

İhsan Günaydın

İlker Çelik

Kadircan Köşdere

İbrahim Alper Akalaın

İbrahim Dönertaş

İbrahim Gezer

İbrahim Halil Çanakçı

Kadriye Esra Aygün

Kemal Can Gür

Kerem Altun

Kerem Yavaşça

Mahmut Sami Topbaş

Medeni Yılmaz

Mehmet Avcı

Mehmet Emin Ekemen

Mehmet Şanver

Meltem Gürler

Merve Mollamehmetoğlu Keleş

Metin Gürcan

Ali Babacan

Abdurrahim Aksoy

Abdurrahman Bilgiç

Abdurrahman Müfit Yetkin

Mustafa Nuri Akbulut

Mustafa Satıcı

Mustafa Uçak

Mustafa Yeneroğlu

Münevver Helün Fırat

Nazlı Seda Vural

Nevim Bilici

Nihat Ergün

Oğuzhan Aygören

Ömer Rıfat Gencal

Ramiz Ongun

Rojhat Ölmez

Sadullah Ergin

Sanem Oktar Öğüt

Sedat Kadıoğlu

Selma Aliye Kavaf

Seyit Halil Özsoy

Tuğba Tapsız

Tunahan Elmas

Yasemin Bilgel

Zehra Zeynep Dereli

Zeynep Tatar