DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan adliyeye sevk edildi
Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANKARA (İHA) - Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da 26 Kasım'da gözaltına alınan Metin Gürcan, Ankara'ya getirilmişti. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Gürcan, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürcan, 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. - ANKARA
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