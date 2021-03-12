DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
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DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

12.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:32

DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik Amasya'da DEVA Partisi'nin Genel Başkan Ali Babacan'ın katılımıyla düzenlenen il kongresinde görevliler ve gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

AMASYA - Amasya'da DEVA Partisi'nin Genel Başkan Ali Babacan'ın katılımıyla düzenlenen il kongresinde görevliler ve gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

Ali Babacan'ın kürsüye gelmesi üzerine çekim yapmaya başlayan gazeteciler kendilerini yönlendirmeye çalışan bir görevlinin "Kenardan çekin" demesine tepki gösterdi. Görevliler ve gazeteciler arasında yaşanan tartışmayı görmesi üzerine "Hayırdır arkadaşlar. Her şey yolunda mı?" diye seslenen Babacan'a kadın gazeteciler "Çekmemize izin verilmiyor" cevabını verdi. Babacan, "Öyle bir şey yok. Herkes serbest. Çekim serbest, kayıt serbest" diye konuştu.

Kongrenin yapıldığı salondan dışarı çıkan gazeteciler, parti yöneticilerinin araya girmesi üzerine daha sonra programı takip etti.

DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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