DEVA Partisi Kavak ilçe kongresi yapıldı
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DEVA Partisi Kavak ilçe kongresi yapıldı

15.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:48
DEVA Partisi Kavak ilçe kongresi yapıldı

DEVA Partisi Kavak 1. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

DEVA Partisi Kavak 1. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede tek liste halinde seçime katılan Üzeyir Başkaya, ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye, DEVA Partisi Samsun İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları, KADEF Genel Başkanı Bayram Yerişkin de katıldı.

Kongrede 56 delegenin oyunu alan Başkaya, "DEVA Partisi Kavak İlçe Başkanlığı görevimi yürüttüğüm sürece sizlerin güvenini kazanmaya devam edeceğim. İlçemizin menfaati doğrultusunda görev yapacağım." dedi.

Yönetim Kurulu ise Abdullah Özal, Emine Bayram, Bala Nuri Aralı, Zeki Arda, Kadir Gebesoy, Selim Kırış, Hikmet Akça, Cevat Gürel, Ersan Örsel ve Mehmet Karaca'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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