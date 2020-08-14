DEVA Partisi Kars teşkilatları kuruldu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kars teşkilatları kuruldu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kars teşkilatları kuruldu.

DEVA Partisi Kars İl Başkanı Güven Özen, düzenlediği basın toplantısında merkez ilçe ve bazı ilçe teşkilatlarını kurduklarını söyledi.

Kars'ta DEVA Partisinin çalışmalara başladığını anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Partiyle bu yola çıktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dürüst, ilkeli, ahlaklı bir siyaseti hedef koyduk. Bizim buradaki temel amacımız siyaseti kendimiz veya birey için yapmak değil, toplum için siyaset yapmak, toplum için bir şeyler üretebilmek gayesiyle biz bu yola çıktık. Türkiye'de kendisini dürüst, ilkeli ve iyi insan olarak tabir eden her kişinin Kars DEVA teşkilatında yeri vardır."

Kaynak: AA