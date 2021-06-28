DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığına Erhan Erol getirildi
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DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığına Erhan Erol getirildi

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığına Erhan Erol getirildi
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Erhan Erol atandı.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Erhan Erol atandı.

Partiden yapılan açıklamada, Erol'un özgeçmişine yer verildi.

1965'te İstanbul'da doğan Erol, 1990'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladı. Kütahya ve Bingöl'de yönetici hekimlik görevinde bulunan Erol, 2019'da İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.

1993-1995 yıllarında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projesi İl Koordinatörü olarak görev yapan Erol ayrıca 2004'e kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı olarak çalıştı.

Erhan Erol, 2004-2014 yılları arasında iki dönem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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