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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şimdiye kadar yapılmayan detayla seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yol haritasını hazırlıyoruz.

ZONGULDAK (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şimdiye kadar yapılmayan detayla seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yol haritasını hazırlıyoruz." dedi.

Temasları kapsamında Zonguldak'a gelen Babacan, Alaplı ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Babacan, daha sonra Ereğli ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Babacan, ilk olarak tarım alanında 56 maddelik eylem planını, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde afet yönetimiyle ilgili eylem planını ve son olarak da sosyal politikalarla ilgili planlarını açıkladıklarını belirterek, "Yaptığımız çalışma, herhangi bir hükümet programının çok ötesinde. Hükümet programları dahi bizim çalışmamız yanında kısa özet çalışmalardır. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılmayan detayla seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yol haritasını hazırlıyoruz." diye konuştu.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Babacan, maliyetlerin artması nedeniyle fiyat artışlarının yaşandığını ancak sabit gelirli emekliler, işçiler, memur vatandaşların satın alma gücünün düştüğünü söyledi.

Toplantının ardından gittiği Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında işçilerle sohbet eden Babacan'a, madencilerin kullandığı eski usul gaz lambası hediye edildi.

Babacan, daha sonra üretimin yapıldığı maden ocağına indi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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