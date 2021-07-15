DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Türkiye'de sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Babacan ilk olarak, Defne İlçesi Harbiye Mahallesi'nde kanaat önderleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Babacan daha sonra Defne ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Partisinin Hatay il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, kentte mümkün olduğunca kısa zamanda çok temasta bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

İki günlük yoğun ziyaretlerinde farklı kesimleri dinlediklerini belirten Babacan, "Deva Partisi yeni bir siyasi partidir, kuruluşumuzun üzerinden henüz 16 ay geçti. Bu 16 aylık kısa zamanda teşkilatlanma konusunda çok önemli gelişmeler kaydettik hem de ülkemizin sorunlarının çözümü için somut detaylı çalışmalar yaptık." dedi.

Ülkenin her alanda sorunlarının büyük olduğunu ve hızla devam ettiğini iddia eden Babacan, şöyle konuştu:

"Çiftçimiz, emeklimiz, öğrencimiz ve esnafımız hayatından memnunum diyen bir toplum kesimini sokaklarda, çarşı ve pazarda göremiyoruz. Türkiye'de sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz, güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye'de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz ama sistemin değişmesinin yetmeyeceğini, Türkiye'yi yöneten zihniyetin, yani iktidarın da topyekun değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece sistemi değiştirmekle işler düzelmez çünkü en iyi sistem bile yanlış ellerde kötüye kullanılabiliyor. Dolayısıyla bizler diyoruz ki parlamenter sistem mutlaka Türkiye'ye gelmeli ama Türkiye'yi yöneten kadro da yeniden pırıl pırıl, tertemiz, dürüst, işinin ehli insanlardan oluşacak şekilde yeniden oluşturulmalı."

Babacan, son olarak Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco