DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu Açıklaması

08.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:48
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Tüm Türkiye coğrafyasında benzer destek gören bir siyasi partiyiz.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Tüm Türkiye coğrafyasında benzer destek gören bir siyasi partiyiz." dedi.

Babacan, partisinin Samsun 1. olağan kongresine katılmak üzere geldiği Samsun'daki bir otelde gençler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Samsun'da gerçekleşecek kongrenin 42'nci olduğunu, partinin 9 ayını doldurduğunu belirten Babacan, "Bu kısa süre içinde 81 ilimizin 78'inde de kurucu il heyetimizi oluşturmuş durumdayız. 922 ilçemizin 468 de kurucu heyetimizi oluşturduk." ifadesini kullandı.

Yarın Çankırı'daki kongrenin ardından büyük kongreye gideceklerini anlatan Babacan, teşkilatlanmanın kolay olmadığını ancak kendilerinin hızlı şekilde süreci ilerlettiklerini dile getirdi.

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

"Edirne'de, Balıkesir'de gördüğümüz ilginin seviyesiyle Diyarbakır, Van'da gördüğümüz ilginin seviyesi aynı. ya da Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir'e gittiğimizde gördüğümüz ilginin seviyesi aynı. Bu da gerçekten istisnai bir durum. Tüm Türkiye coğrafyasında benzer destek gören bir siyasi partiyiz. Özellikle tanıtım aşamasında daha işin çok başındayız. Ana akım medya bize önemli ölçüde kapalı. Bizi yok sayıyorlar, görmek istemiyorlar. Haberleştirmek istemiyorlar ama sosyal medyada oldukça aktifiz."

Babacan, halkın en çok ekonomik sorunları dile getirdiğine işaret ederek, "Niye bu ekonomik sorunu yaşıyor Türkiye diye baktığımızda, aslında işin özünde yönetim sorunu olduğunu görüyoruz. Hukukun ve adaletin işlemediği, özgürlüklerin sınırlandırıldığı, demokrasinin de ağır şekilde aksadığı bir dönemdeyiz. İşin temeli bunlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Güroymak ilçesini ziyaret etti
Son dakika haberleri... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kars İl Kongresi'nde konuştu
Son dakika haberleri... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kars İl Kongresi'nde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Muş 1. Olağan Kongresi'nde konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Muş 1. Olağan Kongresi'nde konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Perihan Savaş Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:00:21. #1.15#
title