DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz yarınlar için bir araya gelen, aynı Türkiye vizyonuna sahip, aynı Türkiye hayali ve hedefi etrafında kenetlenenlerin partisiyiz, bunun için kuruldu DEVA Partisi." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz yarınlar için bir araya gelen, aynı Türkiye vizyonuna sahip, aynı Türkiye hayali ve hedefi etrafında kenetlenenlerin partisiyiz, bunun için kuruldu DEVA Partisi." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gelen Babacan, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçe teşkilatının hizmet binasının açılışını yapan Babacan daha sonra ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen, partisinin 1. Olağan Akyazı İlçe Kongresi'ne katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, partisinin Türkiye'nin dört bir yanında çok hızlı bir şekilde teşkilatlandığını söyledi.

Seçimlere girme hakkını elde ettiklerini ifade eden Babacan, siyasete yeni bir soluk kazandırdıklarını belirtti.

Farklılıklar içerisinde saygı göstererek yol yürümeyi öncelikle parti içinde gerçekleştireceklerini, daha sonra Türkiye'ye yayacaklarını dile getiren Babacan, şöyle konuştu:

"Geçmiş üzerinde anlaşmamız her zaman kolay olmuyor ancak biz ülkemizin yarınları için mutabakata varanların siyasi partisiyiz. Biz yarınlar için bir araya gelen, aynı Türkiye vizyonuna sahip, aynı Türkiye hayali ve hedefi etrafında kenetlenenlerin partisiyiz, bunun için kuruldu DEVA Partisi. Geçmişte bu topraklarda nice acılar yaşandı. Nice gözyaşları döküldü. Kuşkusuz bu topraklarda yaşanan acılardan dökülen gözyaşlarından mutlaka ders alacağız, tarihten mutlaka ders alacağız ancak siyasetçilerin yani bizlerin asli görevi ülkenin yarınlarını inşa etmektir." ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci