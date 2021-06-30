DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz yarınlar için bir araya gelen, aynı Türkiye vizyonuna sahip, aynı Türkiye hayali ve hedefi etrafında kenetlenenlerin partisiyiz, bunun için kuruldu DEVA Partisi." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz yarınlar için bir araya gelen, aynı Türkiye vizyonuna sahip, aynı Türkiye hayali ve hedefi etrafında kenetlenenlerin partisiyiz, bunun için kuruldu DEVA Partisi." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gelen Babacan, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçe teşkilatının hizmet binasının açılışını yapan Babacan daha sonra ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen, partisinin 1. Olağan Akyazı İlçe Kongresi'ne katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, partisinin Türkiye'nin dört bir yanında çok hızlı bir şekilde teşkilatlandığını söyledi.

Seçimlere girme hakkını elde ettiklerini ifade eden Babacan, siyasete yeni bir soluk kazandırdıklarını belirtti.

Farklılıklar içerisinde saygı göstererek yol yürümeyi öncelikle parti içinde gerçekleştireceklerini, daha sonra Türkiye'ye yayacaklarını dile getiren Babacan, şöyle konuştu:

"Geçmiş üzerinde anlaşmamız her zaman kolay olmuyor ancak biz ülkemizin yarınları için mutabakata varanların siyasi partisiyiz. Biz yarınlar için bir araya gelen, aynı Türkiye vizyonuna sahip, aynı Türkiye hayali ve hedefi etrafında kenetlenenlerin partisiyiz, bunun için kuruldu DEVA Partisi. Geçmişte bu topraklarda nice acılar yaşandı. Nice gözyaşları döküldü. Kuşkusuz bu topraklarda yaşanan acılardan dökülen gözyaşlarından mutlaka ders alacağız, tarihten mutlaka ders alacağız ancak siyasetçilerin yani bizlerin asli görevi ülkenin yarınlarını inşa etmektir." ???????

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da temaslarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:08:51. #1.15#

title