DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti

01.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:03

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirlere ilişkin, "Biz idealinin daha katı bir kapanma, süresi belirlenmiş ama o kapanma döneminde de kapanmanın tüm ekonomik zorluklarını telafi edecek bir yaklaşımla bu işin çözülebileceğine inanıyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirlere ilişkin, "Biz idealinin daha katı bir kapanma, süresi belirlenmiş ama o kapanma döneminde de kapanmanın tüm ekonomik zorluklarını telafi edecek bir yaklaşımla bu işin çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Babacan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da aralarında bulunduğu sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini partisinin genel merkezinde kabul etti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Babacan, toplantıda Kovid-19 salgını süreci, bu sürecin sağlık ve ekonomi üzerindeki etkisine yönelik konuların görüşüldüğünü söyledi.

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Babacan, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden 7 gün sonra tavsiye kararlarını açıkladıklarını belirterek, sağlık meslek örgütlerinin bu sürecin dışında tutulması ve çalışma gruplarında yer verilmemesinin başlı başına vahim bir durum olduğunu ifade etti.

Fincancı da Kovid-19 ile mücadelede yaşanan eşitsizliklerle salgının büyük bir alanı kapsadığını savunarak şöyle konuştu:

"Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi değil, sindemi demiştik. Çünkü eklenen eşitsizlik, sağlık sorunlarıyla aslında kocaman bir alanı kapsıyor. Biz salgınla mücadele ederken eşitsizliklere karşı da mücadele etmek zorundayız. Yaşanan bütün o yoksulluğa, açlığa, yalnızlaşmaya, ayrımcılığa da dik durmalıyız, karşı durmalıyız ki bu salgınla başa çıkabilelim."

Babacan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu ülkede Kürt sorunu yoktur." açıklamasına yönelik soru üzerine, "Eğer bu ülkede 'Kürt sorunu var mıdır, yok mudur?' diye öğrenmek istiyorsak, bunu ilk başta bu ülkedeki Kürt vatandaşlarımıza sormamız lazım. Yani hükümetin tek taraflı değerlendirmesi bu sorunun varlığını ortadan kaldırmıyor." dedi.

Babacan, Avrupa Birliği (AB) zirvesine yönelik bir soruya cevap verirken, zirveyle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi. Türkiye'nin, AB'nin kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapmasını beklememesi gerektiğini savunan Babacan, Türkiye'nin adalet ve hukuk konusunda doğru yerde durması gerektiğini ifade etti.

Ali Babacan, Kovid-19 ile mücadelede yeni tedbirlere ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Biz idealinin daha katı bir kapanma, süresi belirlenmiş ama o kapanma döneminde de kapanmanın tüm ekonomik zorluklarını telafi edecek bir yaklaşımla bu işin çözülebileceğine inanıyoruz. Ama dediğim gibi telafi edecek kaynak olmadığı, tükendiği ve israfla çarçur edildiği için şu anda yapamıyorlar. Sorunun tam merkezinde o var."

Görüşmede, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Atilla Stephan Ataç, Türk Eczacıları Birliği Merkez Konseyi Başkanı Erdoğan Çolak, Tüm Radyololoji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali İpekli, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol ve Türk Psikologlar Derneği Başkanı İlkiz Altınoğlu Dikmeer yer aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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