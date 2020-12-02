DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kars İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kars İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

02.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:23
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kars İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz, şiddeti yöntem olarak seçen, ölümden beslenen terör örgütüne de sonuna kadar karşıyız, bununla da mücadele edeceğiz.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz, şiddeti yöntem olarak seçen, ölümden beslenen terör örgütüne de sonuna kadar karşıyız, bununla da mücadele edeceğiz." dedi.

Babacan, partisinin Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen DEVA Partisi Kars İl Kongresi'ne katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Babacan, İçişleri Bakanlığınca Kars Belediyesine görevlendirme yapılmasını eleştirerek "Halkın iradesi, seçme ve seçilme hakkı yok sayılıyor. Seçimler adeta anlamsız hale gelmiş." diye konuştu.

Babacan, ölümden beslenen terör örgütüne sonuna kadar karşı olduklarını anlatarak şöyle konuştu:

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"Biz demokratik zemini daraltanlara, meşru siyaset kanallarını tıkayanlara karşı, ısrarla siyaseti savunacağız. Çocuklarımızı çatışmasız, şiddetsiz, terörsüz şehirlerde büyütmek için canla başla çalışacağız. Biz oyunuza, iradenize ve tüm seçtiklerinize sahip çıkmak için buradayız. Biz, seçmen iradesine kayyum atanmaması için buradayız. Özellikle vurgulamak isterim ki biz, şiddeti yöntem olarak seçen, ölümden beslenen terör örgütüne de sonuna kadar karşıyız, bununla da mücadele edeceğiz. Biz hukuka aykırı bir şekilde siyaset yollarını kapatan herkese karşıyız."

Tek listeyle gidilen seçimde partinin il başkanlığı görevine Güven Özen getirildi.

Kongrenin ardından Babacan ve beraberindekiler DEVA Partisi Kars İl Binasının açılışını gerçekleştirerek kentte görev yapan basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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