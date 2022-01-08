DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Beşiktaş 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı uygulamasını durduracaklarını söyledi.

Babacan, partisinin Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde düzenlenen Beşiktaş 1. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak hızla büyüdüklerini belirterek, gösterilen ilgi için teşekkür etti.

Geçen yıl oran olarak üye sayısını en fazla artıran parti olduklarını aktaran Babacan, üye sayısının şu ana kadar 100 bini geçtiğini bildirdi.

Vatandaşların, ülkeyi krizden çekip çıkaracak bir kadro beklediğini ifade eden Babacan, ilk günden itibaren alışılmış bir siyasi parti olmayacaklarını söylediklerini hatırlattı.

İktidarlarının ilk günlerinden itibaren yapılacakları belirlediklerini ve kamuoyuyla paylaştıklarını anlatan Babacan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 5 ayrı alanda eylem planımızı açıklamış durumdayız. Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi hazırladık. Tam demokrasiye geçiş eylem planı adını verdiğimiz bu hazırlığı da parlamenter sistemi istediğini söyleyen diğer siyasi partilerle de oturduk konuştuk. Anayasa değişikliği gerektiren bir çalışma olduğu içindir ki bugünden Meclis'te nitelikli çoğunluğu sağlayacak bir hazırlığı bugünden yapmak gerektiği için diğer siyasi partilerle de beraber çalıştık. Çalışma önemli bir noktaya geldi, son rötuşlardan sonra birkaç haftaya kadar tamamlanacak."

Ekonomi, eğitim, büyüme, refahta istikrar olacağını dile getiren Babacan, "Mevsimlik işçi gibi durmadan Merkez Bankası Başkanını değiştirerek istikrar sağlayamazsınız. Bilime, akla dayanmayan tuhaf ekonomik deneylerle istikrar da güven de sağlayamazsınız. İpe sapa gelmez ekonomi teorileri deneyerek halkımızın tertemiz dini duygularını istismar ederek güven sağlayamazsınız." dedi.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'nin bir benzeri olan Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı ile ilgili eleştirilerini hatırlatan Babacan, şöyle konuştu:

"İnşallah işbaşına gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi, bu uygulamayı anında durdurmak. Tabii ki devlette devamlılık esastır, ne olursa olsun, devletin sözü sözdür. Önceki hükümetler döneminde de olsa özellikle ekonomik alanda bazı şeylerin altına imza atıldıysa bir taahhütte bulunulduysa o taahhütlerde devamlılık esastır. Yargı yolu tabii ki açıktır. Tabii ki idari denetim, yargı denetimi, Meclis denetimi yapılacaktır ama yanlışların uygulamasına yeni yanlışlara izin vermeyiz. İş başına geldiğimiz gün yanlışları o noktada durdururuz."

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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