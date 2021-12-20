DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu hikayenin sonu geldi. Bu şarkının nakaratı bitti. İnşallah noktayı da DEVA Partisi koyacak" dedi.

Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan sorunların kaynağının dışarıda olmadığını savundu.

Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesine değinen Babacan, "Mesele faizi düşürmekse bizim zamanında yaptığımız gibi topyekun düşüreceksiniz. Hem Merkez Bankası faizi hem Hazine faizi hem piyasa faizi, hepsi tek haneye düştü." diye konuştu.

Türkiye'nin e-muhtırayı, 17-25 Aralık'ı, parti kapatma davasını, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü yaşadığını hatırlatan Babacan, şöyle devam etti:

"Bunların hiçbirisinde ekonomimiz bu kadar zarar görmemişti. Hiçbirisinde kur bu kadar artmadı. Hiçbirisinde Hazine'nin borçlanma faizleri bu kadar artmadı. Bu hikayenin sonu geldi. Bu şarkının nakaratı bitti. İnşallah noktayı da DEVA Partisi koyacak. Hep birlikte, gür ve çok sesli bir şekilde söyleyeceğimiz yeni şarkıları artık DEVA Partisi yazacak."

Hiç kimsenin vatanını satmadığını, bu ülkenin vatandaşlarının bu ülkeyi çok sevdiğini anlatan Babacan, "Ama siz artık bunu görmüyorsunuz. Sürekli düşman arıyorsunuz. Vatandaşlarımız bu ülkeyi öyle çok seviyorlar ki yarınlarını burada kurmak, çocukların düğünlerini burada düzenlemek, torunlarını burada kucaklarına almak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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