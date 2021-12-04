DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

BURSA (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim hedefimiz, yurttaşlarının güçlü olduğu bir ülkedir. Türkiye, ucuz iş gücünün adresi olmayacak. Türkiye, refah ülkesi olacak. Özgür ve zengin bir ülke olacağız." dedi.

Babacan, partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dün açıklanan enflasyon verilerine işaret ederek Türkiye'nin günden güne fakirleştiğini öne sürdü.

Türkiye'yi vatandaşların en mutlu olduğu ülkelerden biri yapmak istediklerini belirten Babacan, şöyle devam etti:

"Gerçek ekonomik büyüme, dar gelirli vatandaşları sosyal yardıma muhtaç etmemektir. Vatandaşı, 50 kuruş ucuz diye yağmur altında ekmek kuyruğunda bekletmemektir. Gerçek büyüme, ülkedeki maaşların açlık sınırının altına düşmemesidir, vatandaşınızın yarınlarından kaygı duymayacağı bir büyümedir. Bizim hedefimiz, yurttaşlarının güçlü olduğu bir ülkedir. Türkiye, ucuz iş gücünün adresi olmayacak. Türkiye, refah ülkesi olacak. Özgür ve zengin bir ülke olacağız. Başımız dik yürüyeceğiz. Yok öyle 'Çin modeli' falan. Yok öyle ucuz iş gücüyle vatandaşı mutsuzluğa mahkum etmek."

Türkiye'yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceklerini, ayrımcılığı ortadan kaldıracaklarını söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir Türkiye'ye asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki kutuplaşmadan, bağırış çağırıştan kimseye hayır gelmez. Bu yola, bu kısır döngüye girmeyeceğiz. Yolumuz belli, ilkelerimiz net. Mayamızda, karşılıklı sevgi, saygı var. Hayalimizde, herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği bir Türkiye var."

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet