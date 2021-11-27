DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Büyükçekmece İlçe Kongresi'nde konuştu

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Babacan, partisinin Büyükçekmece İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bolluk ülkesini yokluk ülkesine çevirdiler. Ülkeyi o eski karne günlerine döndürüyorlar. Sayıyla un alıyoruz, zam korkusuyla kuyruklara giriyoruz. 2009'da bizlerin işin içinde olduğu dönemde 1970'leri, 1990'ları hatırlatıp o günün başarılarıyla övünen Sayın Erdoğan, ülkeyi 2009'lardan 1970'lerin 1990'ların ülkesi haline çeviriyor." ifadelerini kullandı.

Dolar cinsinden kişi başına düşen milli gelirde Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemini karşılaştıran Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önemli çünkü dünyaya göre satın alma gücümüzü gösteriyor. Maliyeti döviz bazında olan ürünlere ne kadar kolay ne kadar zor eriştiğimizi gösteriyor. Diğer ülkelere göre ne kadar zengin ne kadar fakir olduğumuzu gösteriyor. Liyakatli kadroların, istişarenin devrede olduğu dönemde kişi başı düşen milli gelir yılda ortalama 12,2 büyümüş. Son üç yılda milli gelirimiz yıllık ortalama 2,9 düşmüş. Hesap ortada. Biz artırmışız, onlar düşürmüş. Biz bu milleti zenginleştirmişiz, onlar yoksullaştırmış. Görünen köy kılavuz istemez."

Ali Babacan, "özgür ve zengin bir Türkiye için" yola çıktıklarını, DEVA Partisi olarak emaneti teslim almaya geldiklerini söyledi.

Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracaklarını belirten Babacan, "Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tahtakale'deki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.