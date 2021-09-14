DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin sosyal politikalar eylem planını açıkladı Açıklaması - Haberler
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin sosyal politikalar eylem planını açıkladı Açıklaması

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin sosyal politikalar eylem planını açıkladı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişime gideceklerini belirterek, "Tüm yurttaşlarımızı sosyal koruma ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına alan bir sistemi hayata geçireceğiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişime gideceklerini belirterek, "Tüm yurttaşlarımızı sosyal koruma ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına alan bir sistemi hayata geçireceğiz." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sosyal politikalar alanındaki 90 ve 360 günlük eylem planını açıkladı.

Ülkedeki en temel sorunların başında işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığının geldiğini savunan Babacan, "Markete, pazara gitmek artık insanları ürkütüyor. Emekli, memur, esnaf, çiftçi, işçi, işsiz, öğrenci, dar gelirli vatandaşlarımız maalesef gelecekleriyle ilgili ciddi bir karamsarlığa kapılmış durumda." görüşünü aktardı.

Vatandaşların geleceği açısından, doğru sosyal politikaların önemine işaret eden Babacan, bu kapsamda hazırladıkları üçüncü eylem planının, 43 maddeden oluştuğunu kaydetti.

Babacan, "Hedeflediğimiz Türkiye'de, tek bir ailenin bile yoksulluğun pençesinde yaşamaması asıl ilkemizdir. Bu nedenle yoksul yurttaşlarımıza asgari gelir desteği sağlama sözünü şimdiden veriyoruz." dedi.

"İktidar değişirse yardımlardan mahrum kalırsınız." dedikodusunun asılsız bir şaiyadan başka bir şey olmadığını aktaran Babacan, "Bunu, fısıltı gazetesiyle şu andaki iktidar sürekli yapıyor, 'Bak biz gidersek yardımlar biter.' diye. Asla, tam tersine, daha adil ve daha güçlü sosyal destek ve sosyal yardım programını biz uygularız." değerlendirmesini yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, kimsenin sosyal yardıma bağımlı bir hayat sürdürmesine de razı olmayacaklarını da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, sosyal yardım alan vatandaşlarımız için özel istihdam programları da uygulamaya başlayacağız. Özellikle yardım alan vatandaşlarımızın iş gücüne daha kolay katılmalarını destekleyecek, teşvik edecek programları uygulayacağız. Sosyal yardımların hızlı, adil ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde sunulmasını sağlayacak yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Bu yapısal dönüşüm sayesinde sosyal yardımları tek bir merkezde, tek bir kurum çatısı altında toplayacağız. Vatandaşlarımızın sosyal yardım talep etmelerini dahi beklemeyeceğiz. Merkezi sistemle ihtiyaç sahiplerini devlet olarak biz belirleyeceğiz. Aile hekimliği sistemi gibi, oluşturacağımız networkle, her bir aileden sorumlu bir sosyal destek uzmanımız olacak."

Ali Babacan, çocukların ve yaşlıların en iyi koşullarda güvenli yaşam sürmesinin de öncelikleri olacağını aktardı. Babacan, yaşlı bakım ve çocuk koruma merkezlerinin bir arada bulunduğu tesisler inşa edeceklerini, engelli maaşlarıyla ilgili gerekli artışları yapacaklarını, evde bakım aylığı alanların genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceklerini ve geçmişe dönük borçlarını defterlerden sileceklerini söyledi.

DEVA Partisi Lideri Babacan, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişime gideceklerini belirterek, "Tüm yurttaşlarımızı sosyal koruma ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına alan bir sistemi hayata geçireceğiz. Sistemin adı da 'Sosyal Koruma ve Güvenlik Sistemi.' Tek kapı, tek durak sistemiyle vatandaşlarımızın sorunu çözmekte önemli bir adımı atmış olacağız. Böylece hiç kimse mağduriyetini ispat etmek derdinde olmayacak, mağduriyeti zaten devlet kayıtlarında aynen görünecek." şeklinde konuştu.

Babacan'ın konuşmasının ardından, DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, eylem planının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin sosyal politikalar eylem planını açıkladı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin sosyal politikalar eylem planını açıkladı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin sosyal politikalar eylem planını açıkladı Açıklaması

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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