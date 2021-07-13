DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresine katıldı Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresine katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresine katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Tarihimizin en kanlı gecesinde, halkımız, direnerek demokrasiye sahip çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Tarihimizin en kanlı gecesinde, halkımız, direnerek demokrasiye sahip çıktı. O gece, kimsenin ne dediğine bakmadan sokağa çıkan binlerce insan sayesinde darbeciler amaçlarına ulaşamadılar." dedi.

Partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığının bir otelde gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresi'ne katılan Babacan, Türkiye genelindeki teşkilatlanma çalışmaları kapsamında yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Parti olarak vatandaşların can, mal ve hak güvenliğini koruyan bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getiren Babacan, sırtlarını milletin egemenliği, ortak akıl ve istişare kültürüne dayadıklarını söyledi.

Babacan, 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye karşı hain darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tam da 21.yüzyılın Türkiye'sinde 'darbeler dönemi artık kapanmıştır' denilirken, bu sinsi FETÖ terör örgütü, demokrasimizi katletmeye çalıştı. O gece, milletimiz demokrasiye sahip çıktı. Silahlı hainlerin karşısına geçerek direndi. 251 şehidimiz, demokrasiyi savunmak için hayatını kaybetti. Binlerce insan yaralandı. Tabiri caizse halkımız o gece devleti ayakta tuttu. Tarihimizin en kanlı gecesinde, halkımız, direnerek demokrasiye sahip çıktı. O gece, kimsenin ne dediğine bakmadan sokağa çıkan binlerce insan sayesinde darbeciler amaçlarına ulaşamadılar. Halkımızın sağduyusu, cesareti ve demokrasi sevdası tankların önüne set çekti. Darbeciler, milletimizin bedeniyle ördüğü o kutlu duvarı aşamadılar. Biz şunu çok net biliyoruz, gücünü tankların paletinden alanlar, gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler. 15 Temmuz demokrasi direnişi niçin başarılı oldu, biliyor musunuz? Çünkü haklıydı. Çünkü meşruydu. Çünkü sivil bir direnişti."

Partilerinin politikalarını vatandaşlara anlatılması için il ve ilçelerde ziyaretler yaptıkları aktaran Babacan, "Biz iktidara geldiğimizde ülkemizin tüm sorunlarını çözmek için canla başla çalışacağız. Yoksulluğu ve işsizliği çözmek için yatırımın ve üretimin önünü açacağız. Şehirlerimizin yerel dinamiklerini harekete geçireceğiz." dedi.

Daha sonra Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu'yu ziyaret ederek bir süre görüşen Babacan, ardından Trabzon Bulvarı esnafını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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