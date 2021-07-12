DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katıldı.

Bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Babacan, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Uluslararası düzensiz göçe sebep olan olayları hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Babacan, "Bildiğiniz gibi şu sıralar Afganistan'dan Türkiye'ye doğru bir göç dalgası var. Afganistan'daki iç savaştan kaçan insanlar, sınırları aşarak Türkiye'ye geliyor. Binlerce kilometreyi yürüyerek gelenler var. İnanın görüntüler içimizi acıtıyor. Suriyelilerden sonra, bir de Afganlar sorunu hızla büyüyor." diye konuştu.

Türkiye sınırının hemen yanı başında yaşanan insani krizlerin farkında olduklarını belirten Babacan, "Bu meselenin insani boyutunu çok önemsiyoruz. Bu nedenle göçle ilgili sorunların insani boyutunu hassasiyetle değerlendiriyoruz. Kısa vadeli popülist yaklaşımlardan uzak duruyoruz. Daima insan onuruna yaraşır politikalar öneriyoruz." dedi.

Gençlere büyük önem verdiklerini ve onların yolunu açmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"???????Gençlerin umudunun kalmadığı bugünkü Türkiye'ye asla ama asla alışmayacağız. Umudun sesi olacağız. Bu cennet topraklarda doğan her bir çocuğun yaşatıldığı ve yaşamak istediği Türkiye'yi kuracağız. Biz gençleri önce nitelikli eğitimle güçlendireceğiz. Gençlerin doğu batı, kuzey güney demeden iyi bir eğitim alması için gereken adımları atacağız. İstihdamı artıracağız, fakirlik ve işsizliği bu ülkenin kaderinden sileceğiz. Gençlerimize kendi ülkesini yeniden sevdireceğiz."

Babacan, daha sonra Şoför Ali Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak