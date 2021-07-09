DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Atakum ilçe bakanlığının açılışına katıldı Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Atakum ilçe bakanlığının açılışına katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Atakum ilçe bakanlığının açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Atakum ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Atakum ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Yeni Mahalle'deki ilçe başkanlığının açılışında konuşan Babacan, Türkiye'nin her köşesinde hızlı bir şekilde örgütlendiklerini belirterek, "81 ilde ilde başkanlarımızı görevlendirmiş durumdayız. Türkiye'deki 973 ilçenin 650'sinde ilçe başkanlarımız görevlerinin başında. Hemen ilçe yönetimlerimiz oluşturuyor her mahallede ve her sandık bölgesinde temsilciler belirliyoruz." diye konuştu.

Partilerinin politikalarını millete anlatmak amacıyla il il, ilçe ilçe dolaştıklarını anlatan Babacan, "Örgütlenme çalışmaları bizim için çok önemli. Çünkü medyanın, muhalefeti önemli ölçüde kararttığı, hele hele yeni siyasi partilere yer vermediği bir dönemde vatandaşlarımızla birebir temas kurmak bizim kendimizi anlatmamız için çok önemli. Bunun için çok çalışmamız lazım. Partimiz için ve ülkemizin demokrasisi için elzem bir çalışma şeklidir." ifadelerini kullandı.

İlçede esnafı ziyaret eden Babacan, vatandaşların sorunlarını da dinledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Atakum ilçe bakanlığının açılışına katıldı Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Atakum ilçe bakanlığının açılışına katıldı Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Atakum ilçe bakanlığının açılışına katıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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