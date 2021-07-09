DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çarşamba ilçe başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çarşamba ilçe başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çarşamba ilçe başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz esnafımızın, çiftçimizin derdine derman olmak için DEVA Partisi'ni kurduk" dediBabacan, partisinin Çarşamba ilçe başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, DEVA Partisi'ni kimsenin susturamayacağını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz esnafımızın, çiftçimizin derdine derman olmak için DEVA Partisi'ni kurduk" dedi

Babacan, partisinin Çarşamba ilçe başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, DEVA Partisi'ni kimsenin susturamayacağını söyledi.

Vatandaşın derdini, sorununu dile getirmek için partilerini kurduklarını aktaran Babacan, "Biz hukuksuzluğa göz yummayacağız, biz susmayacağız, bizi susturamayacaklar. Biz esnafımızın, çiftçimizin derdine derman olmak için DEVA Partisi'ni kurduk. Hem dertleri dinlemek hem de sorunlara çözüm üretmek için DEVA Partisi'ni kurduk. Devlet yönetiminde yozlaşmayı, devlet yönetiminin yasal olmayan işlere bulaşmasını, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların sıradanlaşmasını tarihin çöplüğüne göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Mafya, çete ve örgüt elebaşlarının devletin başına bela olduğunu iddia eden Babacan, şunları kaydetti:

"İnşallah DEVA iktidarında bunlar kaçacak delik bulamayacaklar. Devletin kudret yüzü vardır. İşte o yüzü vatandaşına göstermez. Devlet şefkat, merhamet yüzünü vatandaşına gösterir. Suç örgütüne, mafyaya bu kudret yüzünü gösterir. Biz söz veriyoruz. Hukukun üstünlüğünü mutlaka ama mutlaka tesis edeceğiz. Ülkemizde kazanılmış tüm hakların güvencesi biz olacağız. Özgürlükler üzerindeki baskıyı kaldıracağız. Hakk'ın yolundan bir saniye bile ayrılmayacağız. Bizim pusulamız adalet, hakkaniyet ve hakikat olacak."

Babacan, daha sonra ilçe başkanlığının açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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