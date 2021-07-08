DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bafra İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bafra İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bafra İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bafra 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bafra 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Babacan, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek parti olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Bizler gece gündüz demeden ülkemiz için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İktidarımızın ilk 90 ve 360. gününde uygulayacağımız ayağı yere basan somut eylem planlarımızı şimdiden hazırlıyoruz." diye konuştu.

Partilerinin politikalarını millete anlatmak amacıyla il il, ilçe ilçe dolaştıklarını aktaran Babacan, "Sandık halkımızın önüne sanki bu pazar konulacakmış gibi çalışıyoruz. İktidara gelince neler yapacağımızı bütün detaylarıyla çalışıyoruz. Bu ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok. Yapacak çok işimiz var." dedi.

Çiftçiye destek içeren tarım politikalarını anlatan Babacan, "Tarım desteklerini üretim yapılan dönemin başında açıklayacağız. Ödemeleri aynı yıl içinde gerçekleştireceğiz. Sulu tarım yapan çiftçimizin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlaması yaparak en az üç kat arttıracağız. Kuraklıkla mücadele amacıyla toprağı teknoloji ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede esnafı ziyaret eden Babacan, vatandaşların sorunlarını da dinledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bafra İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bafra İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bafra İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Kartal Tibet Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bafra İlçe Kongresi'ne katıldı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 17:46:51. #1.14#

title