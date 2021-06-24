DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Narlıdere ilçe kongresine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Narlıdere ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Narlıdere ilçe kongresine katıldı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Narlıdere 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Narlıdere 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Ali Babacan, burada yaptığı konuşmada, yanlış politikalar nedeniyle ülkede aynı anda faiz, döviz ve enflasyonun yükseldiğini savundu.

Ülkenin kötü yönetildiğini ileri süren Babacan, "Bizler tüm bu sorunların çözümlerini çok iyi biliyoruz ve gönül rahatlığıyla diyoruz ki emaneti teslim almaya, bu kabusa bir nokta koymaya, ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmaya ve ülkemizi sapasağlam temellere oturtmaya geliyoruz." dedi.

Ülke ekonomisinin güçlendirilmesinin en önemli püf noktalarından birinin, gençler ve çocukların bilgi ve birikimle donatılması olduğuna dikkati çeken Babacan, ekonomi için sağlam bir temel atmak için "önce eğitim" denilmesi gerektiğini dile getirdi.

Zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatacaklarını anlatan Babacan, "O yaşı kaçırdığınız zaman çocukların o yaştaki öğrenme, kişiliklerini oluşturma çağını kaçırmış oluyoruz. Biz bunu parti programımıza yazdık. Çocuklarımızın ana sınıfından itibaren ikinci bir dili mutlaka öğrenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, kongrenin ardından geçmişte cemevi olarak kullanılan ancak daha sonra Narlıdere Belediyesi Kültürevi olarak hizmet veren tarihi binada incelemelerde bulundu.

Programın ardından Balçova ilçesine geçen Babacan, burada partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Acun Ilıcalı Selçuk Tekay
Spor Cristiano Burak Elmas Mert Müldür Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Narlıdere ilçe kongresine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:03:40. #1.15#

title