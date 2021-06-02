DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçmişimizden eminiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçmişimizden eminiz. Yarınların bizlerin elinde yükseleceğini bilerek var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Babacan, partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin yarınlarını aydınlatmak için yola çıktıklarını söyledi.

Bu yolda ilerlediklerini belirten Babacan, "Biz şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle, güçler ayrılığını test etmek için yola çıktık. Bu yolda sizlerle, Gölbaşılı hemşehrilerimle beraber yürümek bizlere güç veriyor. Azmimize, azim katıyor. Biz bu yolda kararlılıkla, korkmadan yürüyoruz. Geçmişimizden eminiz. Yarınların bizlerin elinde yükseleceğini bilerek var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven de partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı binasının hayırlı olmasını diledi.

DEVA Partisi Gölbaşı Kurucu İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz ise katılımcı, şeffaf ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini dile getirdi.

Yılmaz, Gölbaşı'nda gezilmedik sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el ve dinlenmedik dert bırakmadan çalışacaklarını kaydetti.

Açılışın ardından Babacan ve beraberindekiler esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı - Haberler
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