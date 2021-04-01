DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kapaklı ve Saray İlçe Başkanlık binalarının açılışını yaptı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kapaklı ve Saray İlçe Başkanlık binalarının açılışını yaptı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kapaklı ve Saray İlçe Başkanlık binalarının açılışını yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ'da, partisinin Kapaklı ve Saray İlçe Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ'da, partisinin Kapaklı ve Saray İlçe Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, Tekirdağ programı kapsamında geldiği Çerkezköy'de, ilçe kongresinin ardından Kapaklı ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ziyaretinin ardından Babacan, Kapaklı İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Babacan, açılışta yaptığı konuşmada, ilçe binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Partisinin, bütün Türkiye'de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Babacan, "DEVA partisi, Türkiye'nin dört bir köşesine damla damla yayılıyor. Bugüne kadar 81 ilimizin 81'inde de il başkanlarımızın görevlerinin başında olduklarını görüyoruz. Türkiye genelinde de 600 ilçemizde, ilçe başkanlarımız görevlerinin başında. Türkiye'de 600 ilçede, DEVA partisi vatandaşlarımızın hizmetinde. Biz de Türkiye'yi karış karış geziyoruz." dedi.

Daha sonra Saray ilçesine geçen Babacan burada da esnaf ziyareti yaptıktan sonra Saray İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, açılışın ardından ilçede bir restoranda mahalle temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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