DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kırklareli İl Başkanlığı binası açılışında konuştu Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kırklareli İl Başkanlığı binası açılışında konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kırklareli İl Başkanlığı binası açılışında konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti tüzel kişiliklerinin kapatılma şekliyle cezalandırılmasını usul olarak benimsemediklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti tüzel kişiliklerinin kapatılma şekliyle cezalandırılmasını usul olarak benimsemediklerini söyledi.

Babacan, Kırklareli ziyareti kapsamında kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin il kongresine katıldı.

Ardından partisinin il başkanlığı binası açılışına katılan Babacan, burada düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine, parti kapatmalara karşı olduklarını ve her zaman aynı görüşü savunduklarını ifade etti.

Suç unsuru teşkil eden konularda, suçu işleyen kişinin bağımsız ve tarafsız yargı tarafından ele alınması gerektiğini vurgulayan Babacan, şöyle konuştu:

"Parti tüzel kişiliklerinin kapatılma şekliyle cezalandırılmasını usul olarak benimsemiyoruz ve buna karşıyız. Kaldı ki bugünkü hükümet, bugünkü hükümetin başındaki Cumhurbaşkanı, parti kapatılmasına karşı olduğunu defalarca beyan etmiştir. Ama biz şöyle bir tutarsızlık yapmıyoruz, konu kendi partimiz ise karşıyız, başka parti ise 'kapatılsın canım' demiyoruz."

Babacan, savundukları ilke ve prensiplere göre davrandıklarını vurgulayarak, "Ama dediğim gibi, suç unsuru taşıyan şeyler varsa münferiden fert bazında kuşkusuz yargı konusu olur, incelenir. Şu da var ki, Türkiye'de üzülerek söylüyorum bir terör örgütünün siyaset üzerinde gölgesi dönüyor dolaşıyor. Bu da doğru değil. Bu ülkenin sorunlarını çözeceksek, meşru demokratik siyaset zemininde çözmek zorundayız." dedi.

Babacan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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