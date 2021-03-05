DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bodrum İlçe Olağan Kongresi'nde konuştu
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bodrum İlçe Olağan Kongresi'nde konuştu

05.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:29
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bodrum İlçe Olağan Kongresi'nde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Tarladan sofraya üreten çiftçimizin yanında duracağız. Köylümüzü yeniden bu milletin efendisi yapacağız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Tarladan sofraya üreten çiftçimizin yanında duracağız. Köylümüzü yeniden bu milletin efendisi yapacağız." dedi.

Babacan, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Bodrum Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, DEVA Partisi'nin bir yılda Türkiye'nin dört bir köşesinde çok hızlı şekilde teşkilatlandığını söyledi.

Bugüne kadar 43 ilde kongreleri tamamladıklarını aktaran Babacan, 81 ilin tamamında ise il başkanlarının görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Partisinin dar gelirlilerin yanında olacağını ifade eden Babacan, çiftçilerin de yüzünü güldüreceklerini belirterek, "Tarladan sofraya üreten çiftçimizin yanında duracağız. Köylümüzü yeniden bu milletin efendisi yapacağız." diye konuştu.

DEVA Partisi olarak kent politikalarının mutlaka çevre dostu olacağına işaret eden Babacan, yeşil alanları koruyup genişleteceklerini, bunun da vatandaşlara taahhütleri olduğunu dile getirdi.

Babacan, kongrenin ardından parti otobüsüyle şehir turu yaptı, ilçedeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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